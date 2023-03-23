Блогер-путешественник назвал главную фишку Великих Лук

13:51, 23 марта 2023, ПАИ

Блогер-путешественник Олег Меркурьев посетил Псковскую область в рамках проекта «Медиаразведка» в начале марта. Что больше всего его впечатлило в Великих Луках, он рассказал порталу Luki-News.

«Для начала скажу, что этот город и его название находятся на слуху у жителей нашей страны. Не все знают, где он находится, но, по крайней мере, это видное название, и люди понимают, что это древний город. Я был первый раз в Великих Луках. Мне было интересно узнать, что там есть, что турист может увидеть нового», - сказал блогер-путешественник.

Как поделился Олег Меркурьев, в Великих Луках есть места притяжения людей:

«Определенно, в этом ключе этим видным местом является Луки Парк с его динопарком и различными аттракционами». Путешественник также добавил, что в Луки Парке планируется постройка нового здания для активностей внутри помещения, чтобы работа парка не зависела от сезона года. «Это серьезная заявка на то, чтобы заинтересовать проезжающих через Великие Луки людей», - отметил Олег Меркурьев.

Ежегодные соревнования по воздухоплавательному спорту блогер назвал первым по значению событием:

«Раскрученное событие, о котором знают уже не только в России, но и в мире. Достойный конкурент другим чемпионатам. Это то, ради чего я хотел бы вернуться в Великие Луки».

Он добавил, что период показательных и спортивных полетов аэростатов является отличным временем для приезда туристов, а если сделать акцент на том, что Великие Луки – аналог турецкой Каппадокии, то количество приезжих значительно возрастет.

В рамках поездки гости также посетили и промышленные предприятия области. Как отметил Олег Меркурьев, в Великих Луках и районе активно развиваются промышленный и индустриальный туризм.

«Я лично побывал на заводе ЗЭТО. Я физик по образованию, и для меня было интересно увидеть электротехнические приборы и то, чем в принципе пользуются энергетики. Это, в общем-то, такая экскурсия в кабинет физики, но в настоящий, жизненный, а не в какой-то теоретический» - поделился путешественник.

Команда «Медиаразведки» также посетила Новосокольническую ферму завода «Красное знамя».

Последним местом, которое гости посетили, стал спортивный комплекс «Стрелец». Олег Меркурьев рассказал, что стрельбу из лука также можно сделать фишкой для притяжения туристов:

«Я знаю, что СОК «Стрелец» достаточно закрытое место, поэтому было бы здорово, если бы кто-то открыл развлекательную стрельбу из лука и воплотил этот новый тренд в реальность».

В заключение блогер сказал, что в Великих Луках есть много интересных мест, и призвал комитет по туризму и всех причастных продолжать развивать город.

«Медиаразведка» – это проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в рамках которого журналисты, блогеры и фотографы открывают для себя самые разные регионы России, знакомятся с их важнейшими достопримечательностями, необычными вариантами досуга и локальной кухней.