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Общество

Росреестр проведет для псковичей антикоррупционную горячую линию

Тематическую телефонную горячую линию вновь запустило Управление Росреестра по Псковской области сегодня, 29 марта. Об этом сообщается в группе регионального управления Росреестра в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня состоится антикоррупционная горячая линия с 11:00 до 12:00 по телефону 8(8112)68-70-76. Ее проведет начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко, которая ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции.

Горячая линия по регистрации прав на недвижимость пройдёт с 10:00 до 11:00 по телефону 8(8112)68-71-31, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Надежда Мещанова расскажет о купле-продаже жилых помещений (жилого дома), в том числе с использованием средств материнского капитала.

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