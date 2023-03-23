На 3 тысячи рублей выросли выплаты неработающим пенсионерам

13:01, 23 марта 2023, ПАИ

В прошлом году дважды были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров: более чем на 8,5% с начала января и еще на 10% – с 1 июня. Их средний размер за 2022 год увеличился примерно на 3 тыс. и превысил 20 тыс. рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете о работе Правительства в 2022 году. Об этом пишет Telegram-канал кабмина.

Кроме того, с 1 февраля 2023 года маткапитал увеличился почти на 12% и составил около 587 тыс. рублей на первого ребенка, а на второго превысил 775 тыс. Родители получили возможность оплачивать этими средствами образовательные услуги, которые детям оказывают индивидуальные предприниматели.

Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов смогли получить их не только за второго, но на всех детей до трех лет независимо от очередности рождения, по одному прожиточному минимуму на ребенка в месяц.

По поручению президента программу маткапитала распространили на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Получить его смогут все семьи из этих субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после первого января 2007 года.