В Псковской области стало больше желающих поставить дачу под охрану

14:00, 23 марта 2023, ПАИ

В Псковской области стало больше желающих поставить под охрану загородную недвижимость, сообщил корреспонденту ПАИ начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области Василий Малюта.

Он также добавил, что массовых проникновений на пустующие дачи и в коттеджи в Псковской области не зафиксировано. Подразделения Росгвардии выполняют свои задачи по охране объектов и имущества граждан в обычном режиме.

«С начала 2023 года попыток проникновения в охраняемые дома не было, – отметил Василий Малюта. – Ложные сработки или так называемые технические сбои имели место. А проникновений не было. И это объясняется в первую очередь тем, что объекты загородной недвижимости по всей области находятся под пристальным вниманием сотрудников вневедомственной охраны - одного из самых многочисленных подразделений Росгвардии».

При этом руководитель пресс-службы отметил, что количество желающих поставить свои владения под сигнализацию стало больше.

«Конечно, люди, которые заботятся о своей безопасности и сохранности имущества, всё чаще обращаются и заключают договора об охране объектов с вневедомственной охраной Росгвардии», - заключил Василий Малюта.

Подробнее об особенностях дачных краж в Псковской области читайте в публикации «Джентльмен у дачи».