В Псковской области стало больше желающих поставить дачу под охрану
В Псковской области стало больше желающих поставить под охрану загородную недвижимость, сообщил корреспонденту ПАИ начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области Василий Малюта.
Он также добавил, что массовых проникновений на пустующие дачи и в коттеджи в Псковской области не зафиксировано. Подразделения Росгвардии выполняют свои задачи по охране объектов и имущества граждан в обычном режиме.
«С начала 2023 года попыток проникновения в охраняемые дома не было, – отметил Василий Малюта. – Ложные сработки или так называемые технические сбои имели место. А проникновений не было. И это объясняется в первую очередь тем, что объекты загородной недвижимости по всей области находятся под пристальным вниманием сотрудников вневедомственной охраны - одного из самых многочисленных подразделений Росгвардии».
При этом руководитель пресс-службы отметил, что количество желающих поставить свои владения под сигнализацию стало больше.
«Конечно, люди, которые заботятся о своей безопасности и сохранности имущества, всё чаще обращаются и заключают договора об охране объектов с вневедомственной охраной Росгвардии», - заключил Василий Малюта.
Подробнее об особенностях дачных краж в Псковской области читайте в публикации «Джентльмен у дачи».