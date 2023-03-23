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Общество

Выставка о великолукских феминистках действует в архиве

В Госархиве в Великих Луках на улице Лизы Чайкиной, 17а в эти дни можно познакомиться с документами, объединенными темой «Женский вопрос в первые годы советской власти». Это рассказ о периоде женсоветов и экспериментов в организации семейно-брачных отношений, сообщили ПАИ в архиве.

В экспозиции представлены фотографии и информация о женщинах, сумевших сломать стереотипы и преодолеть имевшиеся долгое время запреты. Например в профессии. «До революции дамы практически не были представлены в судебной сфере. В годы становления советского государства великолучанки брали эти высоты – в их числе секретарь 4-го судебного участка города Великие Луки Раиса Малышева и член коллегии правозаступников при народном суде Великолукского уезда Раиса Бобровская», - рассказали в архиве.

Особое внимание уделено материалам статистического бюро. Введенные им статистические карточки о браке позволяют узнать не только фамилию, имя и отчество жениха и невесты, их возраст и в какой по счету брак они вступали, но и их семейное состояние на момент бракосочетания, грамотность, наличие детей, национальность или вероисповедание, место работы (службы), совместно или отдельно собираются проживать супруги. Были еще и статкарточки о разводе. В нее вносились данные: как долго просуществовал брак, наличие в нем детей и их количество, вместе или отдельно проживали супруги перед расторжением брака, с кем из родителей остаются дети, а также обязуется ли муж выделять содержание бывшей жене и детям, остающимся с матерью. 

По данным на 24 декабря 1920 года, в Великих Луках за год было зарегистрировано 12 разводов. Чаще разводились те, кто прожил в браке от 5 месяцев до одного года.

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