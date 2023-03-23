Депутаты Псковской гордумы вакцинировались от COVID-19

13:28, 23 марта 2023, ПАИ

Процедуру вакцинации от COVID-19 прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата ПГД, а также члены их семей. Всего - более 20 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Пункт вакцинации был организован в зале заседаний ПГД. Здесь проходил необходимый медицинский осмотр, после чего делалась прививка. При этом участники вакцинации могли выбрать вид вакцины – обычную или назальную в виде спрея.

«Я уже болела коронавирусом, после чего поняла, что прививаться от этой болезни не только нужно, но – необходимо. Тем более что эта прививка переносится хорошо, а если ее не сделать – значит, добавить себе еще проблем со здоровьем», - отметила заместитель председателя городской Думы Ольга Федорова и рекомендовала всем, кто заботится о своем здоровье, не бояться прививок.