Ещё один пскович скончался от COVID-19

13:52, 23 марта 2023, ПАИ

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии скончалось 1 966 человек. За сутки подтверждено новых 60 случаев, всего – 128 108. Выздоровело ещё 42 человека, всего – 125 554.

В Пскове зарегистрировано 26 новых случаев, в Великих Луках – пять, в Пушкиногорском районе – 13, в Новоржевском, Печорском районах – по три случая, в Новосокольническом районе – два, в Бежаницком, Дновском, Островском, Плюсском, Себежском районах – по одному случаю.