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Стратегическая сессия по вопросам ЖКУ стартовала в Пскове

Стратегическая сессия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства стартовала в правительстве Псковской области 23 марта. Решение о ее проведении принял губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководством Совета муниципальных образований области и регионального отделения всероссийского Совета местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В работе принимают участие около 100 специалистов. Это эксперты ряда федеральных ведомств, в числе которых Минстрой, Минэнерго, Фонд развития территорий, руководство региональных сетевых компаний, исполнительных органов области, главы и специалисты органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций региона.

Двухдневная стратегическая сессия нацелена на повышение эффективности управления муниципальными предприятиями сферы ЖКХ, выработку мер, направленных на их финансовое оздоровление и развитие.

По поручению губернатора собравшихся поприветствовал его заместитель Игорь Шатурный, который поблагодарил специалистов за работу в столь непростой отрасли.

«Когда в доме тепло, уютно, светло, есть вода, многие этого не замечают. Но это как раз результат нашей с вами совместной работы. По итогам стратегической сессии будут подготовлены протоколы, поручения и рекомендации, направленные на улучшение работы в этой сфере», — заметил заместитель губернатора.

В рамках двухдневного практического семинара в зоне внимания будут наиболее актуальные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Федеральные эксперты поделятся опытом других регионов, расскажут о возможностях по развитию муниципальных предприятий, поделятся кейсами, которые помогают выполнить те или иные задачи сферы ЖКХ. Речь, в частности, пойдет о возможностях централизованного приобретения спецтехники, особенностях модернизации коммунальной инфраструктуры, проведения капремонтов коммунальных сетей и очистных сооружений.

Затем участники сессии, объединившись в группы, разберут и проанализируют деятельность предприятий по отдельным направлениям (управление, финансы, администрирование и материально-техническая база), а также на практике попробуют проработать комплексные решения, которые позволят вывести организацию на качественно новый уровень.

Отметим, что последние годы регион активно участвует в различных федеральных программах и проектах сферы ЖКХ. За последние 5 лет в Псковской области отремонтировано и реконструировано 45 котельных и построено 4 новых, проведена реконструкция и ремонт 83 км тепловых сетей, 97 км водопроводных сетей и 10 км канализационных сетей.

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