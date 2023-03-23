Пушкинский заповедник подготовил вебинар для сайта «Образование на русском»

14:43, 23 марта 2023, ПАИ

Трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» запланирована 23 марта на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Тема занятия — «Пушкинский заповедник: поэтика литературного ландшафта». Его автор — заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова.

«Исторический ландшафт представляет собой одну из главных частей мемориальной коллекции Пушкинского заповедника, — напоминает Людмила Тихонова. — Уже в конце XIX – ХХ начале века многие места в Михайловском и его окрестностях получили новые, поэтические названия — они были местом творческих размышлений Пушкина во время его прогулок».

Вебинар в online-режиме начнут в 16.00. Его слушателем свободно может стать каждый желающий. Адрес трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=R-FBVTfXVNc. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории вебинара «Библиотека А. С. Пушкина в Михайловском» — 12+.

Напомним, что подобные встречи с пушкиногорскими музейщиками в Институте русского языка проводят с 2019 года.