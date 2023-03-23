Связанные с Пушкиным уникальные вещи подарили псковскому музею

15:11, 23 марта 2023, ПАИ

Вещи из личного собрания известного писателя-пушкиниста и музейного работника, который возглавлял Государственный мемориальный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Семена Гейченко передала в дар Псковскому музею-заповеднику его дочь Татьяна. Среди переданных предметов – типикон из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино, а также несколько картин, тематика которых связана с пребыванием Пушкина на Псковской земле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Известно, что Псков был для Пушкина далеко не чужим. Поэт был здесь очень много раз, в Пскове у него было много друзей и знакомых, поэтому сейчас мы формируем фонд, связанный с именем Александра Сергеевича, и надеемся, что те предметы, которые мы сегодня принимаем в дар, обязательно украсят наши временные, а возможно и постоянные выставки», – отметила генеральный директор культурного учреждения Светлана Мельникова.

Особенный интерес для музея представляет типикон, или богослужебный устав, из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино, изданный в марте 1745 года. Книгу в Москве лично купил генерал-аншеф Русской императорской армии, стоявший у истоков русской конной артиллерии, Корнилий Бороздин.

«С большой долей вероятности можно предположить, что книгу он подарил храму Успения Пресвятой Богородицы в день освящения храма», - добавили в музее.

«Книга представляет для нас особенный интерес как бытовавшая в нашей местности и купленная лично Корнилием Бороздиным, представителем известного дворянского рода Бороздиных. В книге есть совершенно удивительная полистная запись на первых 25 листах. Именно из нее мы узнаем судьбу этого устава и тот факт, что он был куплен специально для церкви Успения в Столбушино», – отметила Светлана Мельникова.

Помимо типикона в коллекцию Псковского музея-заповедника передали несколько художественных произведений авторства Александра Козлова, Леонида Гервица, Сергея Дьяченко и Энгеля Насибулина. Тематика картин связана с пребываем Александра Пушкина на Псковской земле и местами, которые лично посещал поэт.

«Произведения авторы лично передали Семену Гейченко, что обуславливает их особенную мемориальную ценность», - подчеркнули в культурном учреждении.