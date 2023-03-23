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Культура

Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии пройдет в Пскове

Концерт, посвященный Дню единения народов России и Белоруссии, пройдёт в Доме офицеров 2 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Псков представят следующие коллективы: «Сказ», «Русские узоры» и «СамоРезы». Из Витебска приедут ансамбли «Лявониха» и «Добродеи».

«Зрителей ждут колоритные костюмы, зрелищные постановки и яркие музыкальные композиции», - написал Борис Елкин.

Пригласительные билеты можно получить в кассе Дома офицеров.

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