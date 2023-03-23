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Общество

Михаил Мишустин: Наши регионы должны быть комфортными

О ходе благоустройства общественных пространств и туристических объектов в регионах РФ рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете о работе правительства в 2022 году. Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.

«Большую роль в этом играет всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Правительство повысило финансирование конкурса в два раза – до 20 миллиардов рублей и пригласило к участию города с численностью до 200 тысяч человек», - сказал Михаил Мишустин.

В 48 субъектах реализуют еще 80 комплексных решений по перезапуску мест, где жители станут проводить свободное время. Свыше 11 тысяч парков, дворов, набережных и улиц привели в порядок. Также туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей. За прошлый год поездки совершили более 60 миллионов человек.

За 2 года программой возврата части стоимости за туруслуги воспользовались практически 4,5 миллиона человек. Около 14 миллиардов рублей вернули за путевки для детей.

При участии регионов в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников 5–9-х классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тысячам учащихся.

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