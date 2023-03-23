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Общество

Убрать памятник Ленину из центра города предложил псковский мастер

Убрать памятник Ленину с одноименной площади в Пскове и установить вместо него памятник княгине Ольге предложил псковский мастер народного творчества, керамист Юрий Пересада. Свою идею он озвучил в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его словам, такая перестановка имеет определенный смысл - она «создаст более четкий образ Пскова с точки зрения брендирования территории».

Гость студии вспомнил легенду о том, что княгиня Ольга увидела Троицкий собор во сне, и после этого храм действительно был построен. «Если мы обращаемся к истории возникновения православия, то это фигура Ольги. Известный факт, что у нее было виденье в тонком сне, что там должен стоять Троицкий собор. И если её поставить вместо Ленина, то всё обретает смысл», - сказал Юрий Пересада.

Он также считает уместным переименовать площадь Ленина в Ольгинскую. А сам памятник вождю мирового пролетариата гость студии предлагает перенести в один из парков Пскова. 

Добавим, что предложение убрать памятник Ленину из центра города звучит уже не в первый раз.

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