Убрать памятник Ленину из центра города предложил псковский мастер

16:04, 23 марта 2023, ПАИ

Убрать памятник Ленину с одноименной площади в Пскове и установить вместо него памятник княгине Ольге предложил псковский мастер народного творчества, керамист Юрий Пересада. Свою идею он озвучил в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его словам, такая перестановка имеет определенный смысл - она «создаст более четкий образ Пскова с точки зрения брендирования территории».

Гость студии вспомнил легенду о том, что княгиня Ольга увидела Троицкий собор во сне, и после этого храм действительно был построен. «Если мы обращаемся к истории возникновения православия, то это фигура Ольги. Известный факт, что у нее было виденье в тонком сне, что там должен стоять Троицкий собор. И если её поставить вместо Ленина, то всё обретает смысл», - сказал Юрий Пересада.

Он также считает уместным переименовать площадь Ленина в Ольгинскую. А сам памятник вождю мирового пролетариата гость студии предлагает перенести в один из парков Пскова.

Добавим, что предложение убрать памятник Ленину из центра города звучит уже не в первый раз.