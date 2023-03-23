Здание на Завеличье планируют передать службе благоустройства города

16:34, 23 марта 2023, ПАИ

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось 23 марта. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

В частности, было предложено исключить из Прогнозного плана нежилое двухэтажное здание, расположенное в Гаражном проезде, 5, и прилегающий к нему земельный участок. Как пояснили сотрудники администрации Пскова, это связано с намерением передать данное здание в оперативное управление муниципальной службе благоустройства города.

По итогам обсуждения было решено рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести этот вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».