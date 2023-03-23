Островичка убила мужчину ударом ножа в рот

16:02, 23 марта 2023, ПАИ

В Островском районе женщина ударила мужчину ножом в рот. В результате он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

После этого женщина сама сообщила о случшившемся в правоохранительные органы.

По информации «Псковской сводки», погибший мужчина ранее помогал жительнице деревни Пальцево по хозяйству.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.