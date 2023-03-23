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Происшествия

Островичка убила мужчину ударом ножа в рот

В Островском районе женщина ударила мужчину ножом в рот. В результате он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

После этого женщина сама сообщила о случшившемся в правоохранительные органы. 

Фото с места происшествия

По информации «Псковской сводки», погибший мужчина ранее помогал жительнице деревни Пальцево по хозяйству.    

Фото с места происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК. 

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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