Островичка убила мужчину ударом ножа в рот
В Островском районе женщина ударила мужчину ножом в рот. В результате он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
После этого женщина сама сообщила о случшившемся в правоохранительные органы.
По информации «Псковской сводки», погибший мужчина ранее помогал жительнице деревни Пальцево по хозяйству.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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