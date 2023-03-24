Предстоящие изменения в Псковской межрайонной больнице обсуждают в медиацентре ПАИ

11:01, 24 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная модернизации Псковской межрайонной больницы и поликлиники, проходит в медиацентре ПАИ.

Что делается для улучшения материально-технической базы межрайонной больницы? Какие изменения должны произойти в лечебном учреждении в ближайшее время? Как больница укомплектована кадрами? Какие задачи приходится решать главному врачу, чтобы медпомощь для жителей Псковского района была качественной и доступной?

На эти и другие вопросы ответит главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.