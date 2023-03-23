Противодействие незаконному обороту наркотиков обсудили в Псковской области

17:27, 23 марта 2023, ПАИ

Заседание региональной антинаркотической комиссии состоялось 23 марта. Мероприятие прошло в правительстве региона под председательством начальника УМВД России по Псковской области — заместителя председателя комиссии Алексея Овсянникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники заседания обсудили эффективность деятельности УМВД по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории региона и меры по улучшению взаимодействия правоохранительных органов в указанной сфере.

Как отметил в докладе врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Александр Мамаев, все принятые региональным управлением и другими правоохранительными органами меры организационного и практического характера позволили в 2022 году контролировать оперативную обстановку и не допустить ее ухудшения.

Особое внимание уделялось предупреждающим мероприятиям. За отчетный период был организован ряд профилактических операций и акций, таких как «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» и «Уклонист». В рамках профилактической работы проведено более 210 мероприятий антинаркотической направленности, наиболее значимыми из которых являются 8-й молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье 60» и онлайн-акция «За чистый интернет». Практика организации профилактической работы регионального УМВД в социальных сетях рекомендована к использованию другими территориальными органами МВД России на территории страны.

В рамках заседания комиссия утвердила доклад в Государственный антинаркотический комитет о наркоситуации в Псковской области в 2022 году и план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Псковской области в июне 2023 года.