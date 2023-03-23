Псковский омбудсмен проверил изоляторы временного содержания

17:32, 23 марта 2023, ПАИ

Соблюдение прав граждан в изоляторах временного содержания в Новоржевском и Бежаницком районах проконтролировал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом ПАИ сообщил псковский омбудсмен.

Он проверил условия содержания людей в местах кратковременного задержания и ИВС, правомерность их нахождения в данном учреждении, а также провел беседы и выслушал жалобы задержанных по подозрению в совершении уголовных преступлений или отбывающих административный арест.

По словам Дмитрия Шахова, помещения соответствуют санитарным нормам. «Личные вещи всех граждан, которые отбывают наказание, находятся в сохранности. Имеется их опись», — отметил он.

Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС Бежаницкого района не установлено. Люди, которые здесь содержатся, обеспечены постельными принадлежностями и трехразовым питанием, жалоб от них не поступало.

Также к Дмитрию Шахова обратилась жительница Новоржевского района. В своем заявлении она попросила оказать содействие в её ресоциализации и обеспечить работой на одном из агропромышленных предприятий Псковской области. Она рассказала, что иначе не может встать на путь исправления и вернуться к нормальному образу жизни.