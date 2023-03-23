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Перманганатную окисляемость псковской воды оценили эксперты

В прошлом году Псковская облветлаборатория провела 53 исследования питьевой воды по показателю «перманганатная окисляемость» и получила три положительных результата. Об этом ПАИ сообщили в лаборатории.

Величина перманганатной окисляемости вод Псковской области, как правило, лежит в пределах от 0,25 мг на литр воды до 5 мг на литр воды, однако в единичных случаях встречаются повышения показателя до 20 и более мг на литр воды.

Перманганатная окисляемость относится к обобщенным показателям качества воды. Она отражает общее содержание в воде органических веществ. В этом и «плюс» определения этого показателя, и «минус». С одной стороны, определив только один показатель, можно уже составить некоторое мнение о качестве воды. Если перманганатная окисляемость превышает норматив, степень чистоты данной воды оставляет желать лучшего. В этом смысле окисляемость является одним из наиболее информативных показателей загрязнения воды. С другой стороны, природа органических веществ может быть самой разной – и гуминовые кислоты почв, и сложная органика растений, и химические соединения антропогенного происхождения. Для определения конкретных соединений используются другие методы.

Норматив по перманганатной окисляемости для воды централизованного водоснабжения – не более 5 мг на 1 л воды, для воды нецентрализованного водоснабжения – не более 7 мг на 1 л воды.

Следующая статья о качестве питьевой воды выйдет на сайте лаборатории, в сообществе «ВКонтакте» и на Telegram-канале 30 марта. Темой статьи будет самый страшный показатель качества воды – нитраты. Следите за новостями на нашем сайте, в сообществе VK и на Telegram-канале, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить что-то важное.

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