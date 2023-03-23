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Общество

Представители Псковской области приняли участие в фестивале профориентации в Екатеринбурге

Врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков и региональный оператор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская приняли участие в I Всероссийском фестивале профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который проходил 21–22 марта в Екатеринбурге.

«Два дня фестиваля были насыщенными и неожиданными. Всё время чувствовалось непосредственное участие организаторов в формировании настроения фестиваля», — отметила регоператор проекта «Билет в будущее» в регионе Елена Рыбальская. По её словам, проведение такого масштабного мероприятия даёт отличный настрой на плодотворную работу в 2023 году.

В фестивале приняли участие руководители региональных министерств образования, ведущие эксперты профессиональной ориентации школьников, региональные координаторы, представители национальных проектов, педагоги и школьники. Работа фестиваля проходила в нескольких ключевых направлениях: это трансляция лучших региональных практико-ориентированных программ и методик, панельные дискуссионные площадки экспертного сообщества. 

Отметим, что проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

В Псковской области проект «Билет в будущее» реализуется с 2020 года. Региональным оператором проекта является ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», региональный координатор — Елена Рыбальская, заведующая региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров СПО. За весь период реализации проекта в Псковской области в нём приняло участие около 5 000 учащихся 6–11-х классов из 115 школ.

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