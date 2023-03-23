Ученики Бежаницкой ДШИ участвовали в межрегиональном конкурсе рисунков

18:42, 23 марта 2023, ПАИ

Ученики Бежаницкой ДШИ участвовали в межрегиональном конкурсе академических рисунков, сообщает газета «Сельская новь».

Елена Часовских, Александра Григорьева и преподаватель Бежаницкой ДШИ Александра Никитина вчера представили Псковскую область на открытом межрегиональном конкурсе академического рисунка «Серебряный карандаш».

Участники рисовали натюрморт карандашом в академическом стиле. Сложность натюрморта зависела от возраста учащегося. Работы оценивало жюри ведущих специалистов петербургских художественных вузов.

В рамках конкурса состоялся семинар заведующего художественным отделением Александра Златкина для преподавателей на тему «Диалекты русской художественной школы», а также концерт обучающихся Сиверской ДШИ, посещение выставки местных художников.

Мероприятие проходило в Сиверской детской школе искусств им. И. И. Шварца (Гатчинский р-н Ленинградской обл.), в нём приняли участие 160 человек из Волосовского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского районов Ленинградской области, из Бежаницкого района Псковской области и из Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Сланцев, Тосно, Ивангорода, Кингисеппа, Шлиссельбурга, Лодейного Поля и Гатчины.