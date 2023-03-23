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Общество

Работников культуры поздравили в Пыталово

Фото газеты «Наша жизнь»

Сегодня в районном Доме культуры города Пыталово прошло чествование работников культуры, посвящённое их профессиональному празднику. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наша жизнь».

Первой выступила начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пыталовского района Алла Киселёва. Она подробно остановилась на всех подразделениях культуры района. Сюда входят досуговое объединение, сельские дома культуры, центральная библиотечная система вместе с детской библиотекой и библиотеками на селе, Пыталовская школа искусств, а также Музей дружбы народов. Она отметила вклад каждого сотрудника, кто на протяжении длительного времени работает в этой непростой, но нужной сфере.

Фото газеты «Наша жизнь»

Не были забыты и ветераны культуры — работники, чьи вклад и годы, отданные труду на поприще культуры, невозможно переоценить. Им были вручены цветы и памятные подарки.

После взяла слово заместитель главы администрации Полина Рубченя. Она отметила, что в городе Пскове пройдёт торжественное мероприятие, на котором три человека из Пыталовского района получат награды областного уровня: это Михаил Алексеенко, Оксана Крылова, Светлана Медведчикова.

Также на основании постановления Пыталовского района  и  ходатайства отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрация Пыталовского района в связи с Днём работника культуры наградила почётными грамотами за многолетний и добросовестный труд работников досугого объединения, Пыталовской школы искусств, работников районных и сельских библиотек, работников сельских домов культуры, специалистов Молодёжного центра.

Фото газеты «Наша жизнь»

Также поздравили работников культуры глава Линовской волости Наталья Стефанович и глава городского поселения Ирина Мещеряк.

Директор Дома детского творчества Оксана Михайлова поздравила и вручила благодарственные письма коллективам досугового объединения, Музея дружбы народов, библиотек, Пыталовской школы искусств, а также благодарственное письмо получила Алла Киселёва.

Фото газеты «Наша жизнь»

По окончании поздравлений народный коллектив «Городок» из города Острова выступил перед аудиторией с праздничными номерами.

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