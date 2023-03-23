ФОТОФАКТ Выдры порыбачили на реке Сороти

19:23, 23 марта 2023, ПАИ



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов











Фотоотхотник Алексей Михайлов запечатлел момент охоты трёх выдр на реке Сороти. Фотографии автор опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Река Сороть. Знатные рыболовы...» — подписал работу Алексей.

В комментариях люди удивляются таким редким кадрам и называют выдр «местными тюленями».