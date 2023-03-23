ФОТОФАКТ Выдры порыбачили на реке Сороти
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
Фотоотхотник Алексей Михайлов запечатлел момент охоты трёх выдр на реке Сороти. Фотографии автор опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Река Сороть. Знатные рыболовы...» — подписал работу Алексей.
В комментариях люди удивляются таким редким кадрам и называют выдр «местными тюленями».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 марта 2023
Представители Псковской области приняли участие в фестивале профориентации в Екатеринбурге