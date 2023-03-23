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Общество

В Псковской городской Думе прошла выездная вакцинация

Фото Галины Невалённой

В Псковской городской Думе прошла выездная вакцинация, сообщает на своей личной странице Галина Невалённая. 

Сегодня процедуру вакцинации от COVID-19 прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата ПГД, а также члены их семей. Всего вакцинировалось более 20 человек.

Перед вакцинацией сотрудники Псковской городской поликлиники проводили необходимый медицинский осмотр, после чего делалась прививка. При этом участники вакцинации могли выбрать вид вакцины — обычную или назальную, в виде спрея.

Отметим, что для удобства псковичей на территории города практикуется выездная вакцинация. Сотрудники Псковской городской поликлиники осуществляют выезды на предприятия и в организации Пскова. Заявку можно оставить по телефону справочной службы поликлиники 29-90-28.
 

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