Ефимов день наступил по народному календарю

07:00, 24 марта 2023, ПАИ

24 марта (11 марта по старому стилю) чествуют архиепископа Евфимия II, жившего в XV веке, пишет calend.ru.

Евфимий родился в Новгороде в семье священника Михея и Анны, которые не могли иметь детей долгое время и пообещали посвятить своего ребёнка Богу. В 15 лет он принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг.

На Руси считали, что в этот день начинается движение сока в берёзах. При первых звуках голоса кукушки нужно было брякнуть деньгами. Это делали для финансового благополучия. Ранняя кукушка до появления первых листьев предвещала голод. Но этот же признак говорил, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Если ночью в этот день был иней – то днём снегопада не будет. Пушистый иней обещал также и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода – можно было ожидать тёплое лето. Если в это время на поля прибегали мыши – это было предвестием неурожая.

