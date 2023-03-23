Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новинки в 2023 году

Соцсеть «ВКонтакте» провела Content Day и анонсировала новинки. Корреспонденты ТАСС собрали самое интересное.

Во второй половине 2023 года будет запущено отдельное приложение для редактирования фото и видео. 

Появится автопереводчик видео, редактор для совместного редактирования текстов и расширенный редактор для сервиса вертикальных видео «VK Клипы». 

Соцсеть будет править орфографию, пунктуацию и стилистику в текстах сообществ и переводить их сначала на четыре, а к концу года — на восемь языков.

Нейросети будут создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разных стилях.

Анонсирован автоматический дубляж видео на русском языке. Голос дубляжа будет схож с голосом говорящего в видео.

Планируется добавить поддержку токенов в сообществах, а также запустить NFT-маркетплейс, в котором будут доступны первичная и вторичная продажа токенов и запуски своих коллекций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

Свалка на месте арт-объекта обнаружена в Пскове
23 марта 2023

В Островском районе ФАПы готовы к продаже лекарств
23 марта 2023

Работников культуры поздравили в Пыталово

23 марта 2023

В Псковской городской Думе прошла выездная вакцинация
23 марта 2023

3,5 млн нуждающихся семей поддержало государство в 2022 году

23 марта 2023

ФОТОФАКТ Выдры порыбачили на реке Сороти
23 марта 2023

10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля в Пскове

23 марта 2023

Ученики Бежаницкой ДШИ участвовали в межрегиональном конкурсе рисунков

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...