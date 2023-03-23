Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новинки в 2023 году

22:06, 23 марта 2023, ПАИ

Соцсеть «ВКонтакте» провела Content Day и анонсировала новинки. Корреспонденты ТАСС собрали самое интересное.

Во второй половине 2023 года будет запущено отдельное приложение для редактирования фото и видео.

Появится автопереводчик видео, редактор для совместного редактирования текстов и расширенный редактор для сервиса вертикальных видео «VK Клипы».

Соцсеть будет править орфографию, пунктуацию и стилистику в текстах сообществ и переводить их сначала на четыре, а к концу года — на восемь языков.

Нейросети будут создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разных стилях.

Анонсирован автоматический дубляж видео на русском языке. Голос дубляжа будет схож с голосом говорящего в видео.

Планируется добавить поддержку токенов в сообществах, а также запустить NFT-маркетплейс, в котором будут доступны первичная и вторичная продажа токенов и запуски своих коллекций.