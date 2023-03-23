Великолукская молодёжь побывала в Государственной Думе

22:41, 23 марта 2023, ПАИ

Активисты отдела по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки совместно со студенческим советом побывали в Государственной Думе. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Ребята посмотрели кабинеты Государственной Думы, посетили выставку, посвящённую 100-летию «Динамо». Также великолучане смогли понаблюдать за ходом пленарного заседания Государственной Думы. В конце ребят ждал круглый стол с депутатом Государственной Думы Александром Козловским.

«Поддерживаем сложившуюся добрую традицию: в Госдуме встречал великолукских студентов и их наставников. Делегации из вузов и колледжей, отдела по молодёжной политике познакомились с работой Госдумы. А за круглым столом мы обсудили вопросы развития Великих Лук, затронули и федеральную повестку. Сложился живой диалог. Рад, что наша молодёжь заинтересованная и следит за событиями в родном городе и стране», — сообщил в своих соцсетях парламентарий.