Лимит платежей стикерами без пин-кода установили в России

08:41, 24 марта 2023, ПАИ

Лимит операций без пин-кода по платежным стикерам, которые можно прикрепить к смартфону и оплачивать покупки в одно касание, установили на уровне 3 тыс. рублей — как по бесконтактной карте, пишут «Известия».

Это сделано для защиты операций в случае, если человек потеряет стикер — чтобы с него невозможно было списать крупную сумму. В такой ситуации платежную наклейку нужно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию, заявили в НСПК.

Вместе с тем, банки-эквайеры (которые обслуживают торговую точку) могут установить более низкий лимит платежа без пин-кода — в пределах суммы, предусмотренной платежной системой, пояснили на рынке.

Банки стали работать над запуском платежных стикеров после того, как сервисы Apple Pay и Google Pay прекратили обслуживать российские карты. Хотя в стране популярны специальные чехлы для смартфонов, куда можно вложить «пластик», при таком способе оплаты приходится вводить пин-код, который многие граждане уже забыли.