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Общество

До +13 градусов ожидается в Псковской области сегодня

24 марта в Псковской области ожидается облачная днем с прояснениями погода. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

Фото: музей-заповедник «Изборск»
 
Днем в отдельных районах небольшие дожди, ночью в большинстве районов умеренный дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем — от +8 до +13, ночью — от +2 до +7.             
                                                                                                            
В Пскове синоптики обещают дождь: днем небольшой, ночью умеренный. Температура днем — от +9 до +11, ночью — от +3 до +5.
 
В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью умеренный дождь. Температура днем — от +11 до +13, ночью — от +5 до +7.
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