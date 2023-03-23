Великолучанин задержан за кражу продуктов из магазина

09:38, 24 марта 2023, ПАИ

Великолучанин похитил продукты из магазина на улице Зверева в Великих Луках. Преступление произошло 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находившийся на маршруте, получил сообщение о краже. Сразу прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали великолучанина 1986 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.