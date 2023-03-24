Псковских дизайнеров приглашают на неделю моды в Москве

09:45, 24 марта 2023, ПАИ

​

Дизайнеров одежды из Пскова и области приглашают представить свои коллекции на Московской неделе моды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Модные показы пройдут с 28 по 30 апреля в ТРК «Европолис», «Ростокино», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и «Павелецкая Плаза».

Сообщить о своем желании присоединиться к мероприятию могут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Участие в мероприятии бесплатное. Прием заявок ведется до 29 марта на официальном сайте Московской недели моды по ссылке.