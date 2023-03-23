Два автомобиля сгорели в Псковской области за сутки

09:50, 24 марта 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2108 сгорел в гараже на улице Ленина в поселке Пушкинские Горы. Происшествие произошло в 13:14 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

По предварительным причинам, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Также в 16:48 из-за короткого замыкания электропроводки на улице Волкова в Пскове загорелся автомобиль «Ауди-100». Огонь повредил моторный отсек и салон.