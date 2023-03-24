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История успеха: детское пространство и подарки, сделанные с душой

Две истории успеха представляет Центр «Мой бизнес»: пространство «Лофт в облаках» Юлии Филипповой и Валентины Кононовой и мастерскую по валянию из шерсти Ирины Ивановой.

«Лофт в облаках» - светлое и красивое пространство для детей и их родителей, где можно отмечать детские дни рождения, семейные праздники, а также проводить мастер-классы и фотосессии.

«Как родилась идея создания нашего пространства? Я - мама. Моя коллега-соучредитель - тоже мама. Мы обе любим отмечать своим деткам дни рождения. Любим, чтобы наши праздники были красивые. Мы занимаемся оформлением, изначально мы начали нашу деятельность именно с этого. И позже родилась идея создать такое красивое стильное пространство в нашем городе», - рассказала соучредитель «Лофта в облаках» Юлия Филиппова.

Название для проекта выбирали долго. «Мы хотели светлое, легкое, воздушное пространство. От слов «легкое, воздушное» пришли к названию «В облаках», пояснила соучредитель «Лофта в облаках» Валентина Кононова.

Дизайн лофта выполнен в скандинавском стиле, который «подойдет для любой тематики праздника». При создании студии девушки использовали опыт создания похожих пространств в других регионах.

«Мы очень благодарны Центру «Мой бизнес» за то, что они поверили в нас, за то, что оказали нам поддержку в виде микрозайма. Также мы проходили обучение в проекте «Азбука предпринимателя», что дало нам толчок для открытия нашего пространства», - отметила Юлия Филиппова.

Валяные изделия от мастера Ирины Ивановой - хороший подарок на любой случай жизни.

«Валяние из шерсти - это настолько творческий интересный процесс, где всегда есть место экспериментам. Сначала я валяла для себя и близких, потом друзья стали заказывать для друзей. Так я завела группу в соцсети «ВКонтакте», где выкладывала свои работы. Сейчас в моей группе более 2 тысяч потенциальных клиентов», - рассказала мастер по валянию шерсти, самозанятая Ирина Иванова.

Сделать так, чтобы хобби приносило доход, Ирине Ивановой помог Центр «Мой бизнес».

«Я начала сотрудничать с Центром «Мой бизнес». Благодаря им я познакомилась с такими же мастерами, которые свое любимое дело учатся монетизировать и развивать», - сказала она.

По словам Ирины Ивановой, валяные изделия - это не только тепло. «Это всегда эксклюзивно. Это отличный подарок!»

Материл создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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