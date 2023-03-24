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Культура

Произведения Рахманинова исполнят оркестры Пскова и Петербурга

Совместный концерт камерного оркестра заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдёт в областной филармонии 9 апреля. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал ТКД Псковской области

«Признаться, участие в фестивале камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии – это большая удача! Именитый коллектив завоевал истинную любовь зрителей. Из раза в раз концерты оркестра в Санкт-Петербурге проходят с ошеломительным успехом и аншлагом!» - отметили в ТКД.

Для псковичей прозвучат симфония №2 и концерт для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова. Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии.

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