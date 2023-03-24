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Спорт

Турнир по футболу собрал в Пскове спортсменов из разных городов

Всероссийский турнир по футболу «Псковская весна - 2023» среди детских и юношеских команд проходит на стадионах областного центра «Машиностроитель» и «Локомотив» 24–26 марта. Об этом сообщается в группе «Псковская весна - 2023» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимают участие команды из Пскова, Великих Лук, Калининграда, Петрозаводска, Великого Новгорода, Пушкина и Кировского района Ленобласти.

Турнир пройдёт в два этапа – групповой и финальный. Формат матчей – два тайма по 30 минут. Команды выйдут на поле в составе 11 игроков. 

По итогам матчей группового этапа будут определены победители, которые сыграют в финале.

Победителей и призёров турнира наградят кубками, медалями и грамотами. По итогам соревнования организаторы также назовут лучших игроков в номинациях.

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