Весенний месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 28 марта

10:49, 24 марта 2023, ПАИ

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Весенний месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

«Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», - отмечается в сообщении.

Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

Помимо этого, всех великолучан приглашают принять участие в общегородских субботниках 7, 14 и 21 апреля и 5, 12 и 19 мая.