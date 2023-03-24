Территорию у памятника 50-летия Красной Армии могут благоустроить при поддержке псковичей

11:26, 24 марта 2023, ПАИ

Территория у памятника в честь 50-летия Красной Армии включена в список объектов, которые могут быть благоустроены по итогам общественного голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

Онлайн-голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе для голосования.

«Ваша поддержка проекта позволит выполнить благоустройство территории у памятника в честь 50-летия Красной Армии по программе «Формирование комфортной городской среды», – отметил депутат.