Псковичка украла одежду из магазина на Рижском проспекте

11:27, 24 марта 2023, ПАИ

Росгвардия задержала жительницу Пскова за кражу одежды и продуктов из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку 1981 года рождения, которая похитила из торгового зала одежду и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.