Движение транспорта на двух улицах Пскова ограничат 28 марта
На участке Хлебного проезда и в проезде на улице Кузнецкой, 27 в Пскове ограничат движение транспорта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
В связи с проведением дорожных работ 28 марта с 9:00 до 15:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части улицы Хлебный проезд от улицы Аллейной до улицы Крупской.
Также 28 и 29 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение на участке проезда в районе здания № 27 на улице Кузнецкой. В ночное время суток проезд будет открыт.
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