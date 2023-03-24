Движение транспорта на двух улицах Пскова ограничат 28 марта

10:48, 24 марта 2023, ПАИ

На участке Хлебного проезда и в проезде на улице Кузнецкой, 27 в Пскове ограничат движение транспорта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В связи с проведением дорожных работ 28 марта с 9:00 до 15:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части улицы Хлебный проезд от улицы Аллейной до улицы Крупской.

Также 28 и 29 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение на участке проезда в районе здания № 27 на улице Кузнецкой. В ночное время суток проезд будет открыт.