Около восьми миллионов рублей потерял пскович на интернет-бирже

11:15, 24 марта 2023, ПАИ

Около восьми миллионов рублей отдал пскович биржевым мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, житель областного центра в результате игры на интернет-бирже потерял около восьми миллионов рублей. О произошедшем он заявил в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В этой связи полиция напомнила, что жителям Псковской области, которые пытаются испытать судьбу в игре на бирже, необходимо быть предельно осмотрительными.