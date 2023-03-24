Около восьми миллионов рублей потерял пскович на интернет-бирже
Около восьми миллионов рублей отдал пскович биржевым мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
По версии следствия, житель областного центра в результате игры на интернет-бирже потерял около восьми миллионов рублей. О произошедшем он заявил в полицию.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В этой связи полиция напомнила, что жителям Псковской области, которые пытаются испытать судьбу в игре на бирже, необходимо быть предельно осмотрительными.
Комментарии: 0 Обсудить >>>