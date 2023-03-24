Возобновляется автобусное сообщение по маршруту Пушкинские Горы - Псков

11:18, 24 марта 2023, ПАИ

Автобусное сообщение по маршруту № 556 Пушкинские Горы - Псков возобновляется с 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Так, отправление от начального пункта в пятницу запланировано в 13:50, в воскресенье - в 16:15. От конечного пункта автобус будет отъезжать в 17:40 в пятницу и в 18:40 в воскресенье.