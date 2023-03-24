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Общество

Около 50 тысяч человек получают помощь в Псковской межрайонной больнице

Около 50 тысяч человек получаются медицнскую помощь в Псковской межрайонной больнице. Об этом рассказала главный врач медучреждения Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Елена Уткина уточнила, что в детском отделении обслуживаются 10 136 человек. 

Также она обратила внимание, что в структуру отделений поликлиник входит поликлиника филиала Палкинской больницы. В учреждении есть койки дневного стационара и два офиса общей практики. 

Помимо этого, Елена Уткина отметила, что после застройки районов в Завеличенской волости число посетителей медучреждения увеличилось, и в основном речь идет о молодых семьях. «Нам необходимо расти и расширяться, планы такие есть. За год около фиксируем 85 тысяч посещений поликлиники, а в стационаре лечение проходят около 3,5 тысяч человек. У нас четыре хирурга, врач-невролог и другие специлисты. Пациенты получают квалифицированную помощь», — рассказала она.

Главный врач Псковской межрайонной больницы отметила, что врачи ежедневно принимают от 30 до 50 человек. «Сейчас стараемся организовывать приёмы по предварительной записи. У нас работает кол-центр. По номеру 299-026 можно вызвать врача на дом, записаться к врачу и получить ответы на вопросы, а также консультативную помощь», — заметила Елена Уткина. 

Специалисты сейчас распределяются территориально, продолжила она. «В Родину приняли врача-педиатора, в Тямшу - молодого доктора из Москвы, которая буквально неделю ведет приёмы», — добавила главврач.

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