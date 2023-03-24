Три модульных ФАПа появятся в Новоржевском районе

12:01, 24 марта 2023, ПАИ

Три новых модульных ФАПа появятся в Новоржевском районе. Два из них будут сданы в этом году, сообщает газета «Земля Новоржевская».

В настоящее время ведутся работы в деревне Жадрицы по подготовке строительной площадки для создания ФАПа. Предварительно были решены вопросы по оформлению земельного участка, заключен договор с «Россетью» на подключение к энергоснабжению, договор по организации водоснабжения.

«Рассчитываем, что новый ФАП начнет работу уже в этом году», - сказала заместитель главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова.

Она добавила, что уже началась подготовка к строительству ФАПа в деревне Барута. Его возведение запланировано на 2024 год. Также летом должен быть достроен ФАП в деревне Дубровы.