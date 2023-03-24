Закладчика «синтетики» из Смоленска задержали в Псковской области

12:24, 24 марта 2023, ПАИ

Оптового закладчика синтетических веществ из Смоленска задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий в рамках проверки полученной информации о распространении неизвестным запрещённых веществ на территории Невельского района сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области провели совместно с коллегами из МО МВД России «Невельский».

В результате на обочине автодороги Невель – Опухлики под деревом в снегу, а также в снежном бруствере на обочине трассы Невель – Великие Луки сотрудники ведомства обнаружили два пакета из темного полимерного материала. В одном из них находилось семь упаковок с порошкообразным веществом общей массой около семи килограммов, а в другом – пять свёртков с аналогичным содержимым общей массой более пяти килограммов. Согласно проведённой экспертизе, найденные вещества содержали в своем составе наркотическое средство – мефедрон.

По данным фактам следствие территориального отдела полиции возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для выяснения личности адресата, которому предназначалось обнаруженное смертоносное зелье, полицейские установили наблюдение за местами, где оно было спрятано. При попытке забрать из тайников подложенные стражами правопорядка муляжи наркотиков был задержан житель Смоленской области 1995 года рождения.

При обыске в квартире подозреваемого в городе Смоленске сотрудники полиции изъяли ещё 20 свёртков-закладок с той же «синтетикой» массой около 80 граммов. По данному факту также возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время все материалы объединили в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.