Десять флаконов шампуня украл из магазина житель Великих Лук

12:38, 24 марта 2023, ПАИ

Десять флаконов шампуня для волос и бутылку пива похитил великолучанин из магазина на проспекте Гагарина. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

15 марта в полицию обратился представитель торговой сети, который сообщил, что из магазина на проспекте Гагарина совершена кража на сумму более трёх тысяч рублей. В данном преступлении подозревается неработающий, ранее судимый великолучанин 1988 года рождения. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.