Десять флаконов шампуня украл из магазина житель Великих Лук
Десять флаконов шампуня для волос и бутылку пива похитил великолучанин из магазина на проспекте Гагарина. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
15 марта в полицию обратился представитель торговой сети, который сообщил, что из магазина на проспекте Гагарина совершена кража на сумму более трёх тысяч рублей. В данном преступлении подозревается неработающий, ранее судимый великолучанин 1988 года рождения. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
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