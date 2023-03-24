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Великолукские спасатели признаны лучшими в ликвидации последствий ДТП

Великолукские спасатели заняли первое место в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, которые прошли в Великих Луках 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Псковской области»

В соревнованиях приняли участие поисково-спасательные отряды аварийно-спасательных служб Пскова, Гдова и Великих Лук. Каждая команда состояла из четырех сотрудников, прошедших соответствующую подготовку.

В рамках состязаний каждой команде предоставили легковой автомобиль, который условно пострадал в ДТП. В задачу участников входило вскрыть машину при помощи аварийно-спасательного оборудования, извлечь оттуда пострадавших и оказать им первую доврачебную помощь. В управлении отметили, что предварительно автомобиль необходимо было зафиксировать и обесточить, затем демонтировать двери и крышу, чтобы как можно быстрее добраться до условно пострадавших людей, зажатых внутри.

По итогам соревнований спасатели из Великих Лук завоевали золото, серебряными призерами стали представители Гдова, а псковичи забрали бронзу. Команда-победительница была награждена дипломом и переходящим кубком.

«Проблема аварийности на автомобильном транспорте остаётся достаточно острой. Одними из первых на место дорожно-транспортного происшествия прибывают спасательные подразделения МЧС России. Спасатели и пожарные должны обладать навыками по оказанию первой помощи пострадавшим при разных чрезвычайных ситуациях, в том числе при ДТП, когда дорога каждая минута. Поэтому для повышения профессионального мастерства среди спасательных подразделений ежегодно проводятся соревнования по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — отметили в пресс-службе.

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