Новую межрайонную поликлинику планируют построить в Псковском районе

14:19, 24 марта 2023, ПАИ

Новую межрайонную поликлинику планируют построить на территории Завеличенской волости Псковского района. Об этом рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По большому счету необходимо строительство новой межрайонной поликлиники, которая оптимально находилась бы в Завеличенской волости», - сказала Елена Уткина. По её словам, рассматривается вопрос о строительстве медучреждения в Борисовичах. «В Борисовичах либо будет кабинет врача-педиатра и амбулатория, либо будет новая поликлиника или другое структурное подразделение. Вопрос еще рассматривается. Но потребность в этом есть», - сказала руководитель медучреждения.

Также она отметила, что в рамках программы модернизации здравоохранения в Псковской межрайонной больнице будет проведен ремонт. «У нас выделены средства на капитальный ремонт второго этажа поликлиники и части кабинетов, которые находятся на улице Школьной, 24. Также запланирован ремонт отделения стационара на Ленинградском шоссе», - уточнила гость медиацентра.

Кроме того, по ее словам, на 2024 год запланировано создание ФАПа в деревне Писковичи.

В продолжение темы Елена Уткина рассказала о планах по продаже медикаментов в сельских ФАПах. «Лекарствами сейчас активно торгуют три ФАПа, расположенных в деревнях Быстрецово, Гверздонь и Кислицино. До конца года мы должны организовать торговлю во всех фельдшерско-акушерских пунктах. На сегодня у нас закуплено торгово-промышленное оборудование на еще 10 ФАПов. В новые ФАПы, которые уже построены и получили лицензию, устанавливается кассовое оборудование, лекарства закуплены, а персонал проходит обучение», - сказала гость медиацентра.