В колонию строгого режима отправится пскович за кражу велосипеда

13:55, 24 марта 2023, ПАИ

Житель города Пскова на два года лишился свободы за кражу велосипеда. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что 24 июля 2022 года из подъезда дома № 56а на Рижском проспекте ранее судимый мужчина похитил велосипед Stels Miss 6100D стоимостью 22 000 рублей.

Городской суд признал 34-летнего мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на основании статей 70 и 79 УК РФ в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.