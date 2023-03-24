Псковская область передала программное обеспечение для соцслужб ЛНР

14:01, 24 марта 2023, ПАИ

Начальник управления цифрового развития Псковской области Виталий Рахманов и министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко обсудили внедрение программного обеспечения «Социальный комплекс», переданного Псковской областью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства.

Программное обеспечение позволит автоматизировать начисление и учет всех социальных выплат жителям ЛНР.

На данный момент проводится тестирование «Социального комплекса», где техническую поддержку оказывают сотрудники управления цифрового развития Псковской области совместно с ГУП ЛНР «ЕПЦ».