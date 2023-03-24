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Общество

Размытые дороги не помешали уборке ТКО в Псковской области

С привычным испытанием столкнулись бригады филиала ООО «Экопром» при уборке мусора в Псковской области. Сложности возникают в связи с состоянием грунтовых дорог в весеннее время, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее «Мехуборка Псков»

«Грунтовые дороги, которые после таяния снега или затяжных дождей превращаются в настоящее болото, - привычное испытание для экипажей регоператора в весенний период», - отмечается в сообщении. 

Для преодоления этих препятствий требуется время и дополнительные силы. «Благодаря опыту водителей, взаимовыручке на дорогах, слаженной работе с администрациями районов вывоз мусора осуществляется с небольшими задержками, но без срывов. Благодарим жителей Псковской области за проявленное понимание!» - поблагодарили псковичей в «Экопроме». 

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