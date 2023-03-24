Размытые дороги не помешали уборке ТКО в Псковской области

17:23, 24 марта 2023, ПАИ

С привычным испытанием столкнулись бригады филиала ООО «Экопром» при уборке мусора в Псковской области. Сложности возникают в связи с состоянием грунтовых дорог в весеннее время, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Грунтовые дороги, которые после таяния снега или затяжных дождей превращаются в настоящее болото, - привычное испытание для экипажей регоператора в весенний период», - отмечается в сообщении.

Для преодоления этих препятствий требуется время и дополнительные силы. «Благодаря опыту водителей, взаимовыручке на дорогах, слаженной работе с администрациями районов вывоз мусора осуществляется с небольшими задержками, но без срывов. Благодарим жителей Псковской области за проявленное понимание!» - поблагодарили псковичей в «Экопроме».